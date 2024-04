Il Comitato organizzatore del corteo ha deciso: "Lo striscione 'Cessate il fuoco' ovunque ci sarà"

Lo striscione ‘Cessate il fuoco ovunque’ ci sarà, ma lo slogan principale della manifestazione sarà ‘Viva la Repubblica antifascista’. È quanto emerso dal Comitato organizzatore che si è tenuto lunedì pomeriggio per mettere a punto i dettagli finali del corteo del 25 Aprile a Milano. “C’è stata un po’ di discussione ma alla fine è stato accolto un documento con il programma degli interventi che ha come titolo ‘Viva la Repubblica antifascista’”, ha spiegato a LaPresse il presidente di Anpi Milano Primo Minelli. “Nel corpo del documento che convoca la manifestazione – ha precisato Minelli – c’è il riferimento al cessate il fuoco, ma la frase scritta in testa è ‘Viva la Repubblica antifascista’, questo è il cuore. Mentre l’appello per liberazione degli ostaggi, così come dei prigionieri politici – ha aggiunto -, sarà fatto durante il comizio”.

La versione definitiva del testo, che deve ancora essere messo a punto, sarà presentata lunedì prossimo durante una conferenza stampa alla Casa della Memoria. Al comitato antifascista ha partecipato la Brigata Ebraica ma non la comunità ucraina, che nei giorni scorsi si è detta contraria allo striscione cessate il fuoco perché metterebbe sullo stesso piano “aggressori e aggrediti”. L’auspicio del presidente dell’Anpi milanese, tuttavia, è che gli ucraini alla fine confermino l’adesione alla sfilata: “Da due anni, infatti, diciamo che hanno ragione loro e non Putin”, ha osservato Minelli.

