Si tratta di un progetto della Struttura Complessa di Urologia del 'Santissima Annunziata', in provincia di Cuneo

La Struttura Complessa di Urologia dell’ospedale ‘Santissima Annunziata’ di Savigliano, in provincia di Cuneo, ha presentato al Congresso Europeo di Urologia di Parigi una nuova tecnologia per trattare la calcolosi urinaria. Si tratta di un progetto realizzato tra il 2021 e il 2023 all’interno della stessa Struttura, in cui per la prima volta nel nostro Paese sono stati messi a confronto pazienti con calcolosi renale trattati con Laser ad Holmio e Laser al Tullio di ultimissima generazione.

Dal lavoro è emerso, ha spiegato il dottor Guido Coppola, direttore della Struttura “come l’ultimo laser al Tullio in dotazione presso il nostro reparto permetta di ottenere risultati migliori in tempi brevi per quanto riguarda la risoluzione della patologia litiasica e le tempistiche di ricovero per il trattamento della calcolosi renale”. Inoltre, ha aggiunto Coppola, “grazie alla possibilità di laserizzare i calcoli completamente in un solo tempo operatorio, permette sia di ridurre l’esposizione al rischio radiologico del paziente e dell’équipe operatoria, sia di ridurre il numero di esami radiologici postoperatori”.

