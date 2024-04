L'ad di Enel Green Power: "Attivato un fondo da 2 milioni per le famiglie"

“Come Enel abbiamo attivato un fondo da 2 milioni per le famiglie delle vittime e dei feriti e per dare supporto logistico, ci sono situazioni che vogliamo seguire così come tutto il territorio, noi continueremo a restare qui per fare la nostra parte”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, durante il punto stampa in merito all’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana, nell’appennino Bolognese. “Ora dedichiamo il nostro tempo a pianificare la fase due. “Questo posto contiene acqua e ora attendiamo i risultati dei campionamenti per capire cos’ha dentro e mandiamo le idrovore alla massima velocità, perché finché c’erano i sommozzatori in azione non era possibile farlo”, ha aggiunto Bernabei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata