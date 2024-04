Sei le vittime accertate della tragedia, resta solo un disperso ancora da trovare

Una tragedia ancora inspiegabile. Sei morti sul lavoro e una persona dispersa il tragico bilancio ancora provvisorio dello scoppio della centrale idroelettrica di Bargi (Bo) sul lago artificiale di Suviana. Per facilitare le ricerche, la polizia idraulico fluviale ha disposto l’abbassamento del livello del lago. Intanto, la procura della Repubblica di Bologna ha disposto accertamenti e delegato le indagini sulle ditte appaltatrici e sub appaltatrici che erano impiegate nei lavori sotto la diga di Suviana. L’accertamento, ha spiegato il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, è necessario per capire la situazione relativa alle competenze di ciascuno. Non è stato disposto il sequestro dell’intera struttura ma solo quello di due piani. Per il momento, spiega ancora Amato, non è stato ancora possibile effettuare i rilievi nei luoghi in cui si è verificata l’esplosione poiché l’area è ancora inaccessibile. Nei prossimi giorni, quando sarà possibile accedere alle aree interessate, verranno effettuate le verifiche che porteranno a capire quali siano le cause della tragedia.

“Visibilità dell’acqua prossima allo zero”

Il responsabile del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, Giuseppe Petrone, ha spiegato che le difficoltà più grandi nella ricerca dei dispersi “sono quelle di muoverci in una struttura che ha subito un dissesto e presenta dei detriti e dei ferri di armatura che ci stanno creando un po’ di apprensione. Siccome c’è stato uno sversamento di oli lubrificanti la visibilità dell’acqua era prossima allo zero. Con le attività che sono state concordate siamo riusciti a effettuare un’opera di chiarificazione delle acque che ci ha portato ad avere una visibilità intorno al metro che ci sta permettendo di essere più efficienti e più efficaci”.

Enel Green Power: “Nessuna catena di subappalti”

Intanto le società i cui dipendenti sono rimasti coinvolti nell’incidente forniscono la loro versione dei fatti, rifiutando le ricostruzioni che parlano di ‘catene di subappalti’. L’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, ha spiegato: “Non c’è nessuna catena di subappalti. Le aziende hanno scelto in autonomia. Non meritiamo questo tipo di affermazioni che vengono fatte”. Da parte sua, ABB ha precisato di “non aver subappaltato alcuna attività a terze parti. ABB non conosce i dettagli sulle potenziali cause dell’incidente, che le Autorità verificheranno”, scrivendo in una nota che “è pronta a collaborare con tutte le Autorità competenti e con il management di Enel Green Power per far luce sulle cause esatte di questo incidente e fornirà informazioni non appena saranno disponibili”.

