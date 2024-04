Oggi è attesa la sentenza del processo per l'omicidio

Zakaria Atqaoui arriva in tribunale a Monza. Oggi è prevista la sentenza del processo che lo vede imputato per l’omicidio della ex fidanzata Sofia Castelli, la 20enne uccisa in casa, nel sonno, al mattino del 29 luglio 2023, a Cologno Monzese, nel Milanese.

