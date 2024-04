In manette un uomo residente a San Pietro Vernotico

Un uomo di 39 anni residente a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, originario di Massafra (Taranto), è stato arrestato e portato in carcere per detenzione di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento, anche da guerra.

La perquisizione domiciliare, estesa ad una serie di pertinenze e alla casa di campagna nella disponibilità dell’uomo, ha consentito di rinvenire otto munizioni cal. 9×21, 28 munizioni cal. 7,65, caricatore bifilare per mitraglietta rifornito con 20 munizioni cal. 5.56 Nato e una pistola tipo revolver cal. 38 special con munizionamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata