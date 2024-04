La vittima sarebbe di nazionalità serba. I soccorsi dopo l'intervento della polizia di Roma Capitale

Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di essere stata narcotizzata e violentata dentro il campo nomadi di via di Salone a Roma da alcuni residenti. La vittima, di nazionalità serba, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, è stata trasportata giovedì al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli accertamenti. I soccorsi sono scattati subito dopo l’intervento della polizia di Roma Capitale che ha chiamato il 118 per una ragazzina ferita. Quando sono arrivati i soccorritori la giovane ha raccontato di essere stata prima narcotizzata e poi violentata. Sono in corso le indagini per verificare l’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata