Presenti Piantedosi, Fontana e La Russa

Si celebra oggi il 172° anniversario della polizia di stato, con iniziative a Roma, in Piazza del Popolo, e in contemporanea in tutte le province del paese. A rendere onore al corpo il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e i presidenti della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata