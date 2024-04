Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Oggi voglio ribadire la mia piena fiducia nell’operato di quanti, donne e uomini delle Forze di polizia, con equilibrio e professionalità garantiscono che il dissenso, anche quello più aspro, possa essere sempre manifestato in piena sicurezza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso delle celebrazioni per il 172º anniversario della fondazione della Polizia, in corso questa mattina in piazza del Popolo a Roma.

