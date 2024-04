"Israele insiste per allungare questa guerra e ammazzare ancora della gente", aggiunge

“Penso che gli ebrei si ricordano quello che è successo a loro nell’Olocausto e devono anche pensare che non deve ripetersi. Invece quello che troviamo è che una parte minima, perché anche in Israele ci sono le manifestazioni contro il governo, insiste per allungare questa guerra e ammazzare ancora delle gente”. A dirlo è Ali Abu Shwaima, presidente del Centro islamico di Milano e Lombardia e Imam della moschea Al-Rahman di Segrate, nel milanese poco dopo la preghiera di Eid al-fitr che segna la fine del mese di Ramadan.

“Da 75 anni, dove da sempre c’erano i palestinesi, gli ebrei sono venuti da tutte le parti del mondo, hanno cacciato i palestinesi, hanno fatto tanti massacri a Deir Yassin, a Sabra e Shatila. Hanno ammazzato prima del 7 ottobre. Hanno ammazzato 174 persone in Cisgiordania dove non c’è né Hamas né altri”, ha proseguito Shwaima: “È quindi da 75 anni che ammazzano, che acquistano dei terreni che vogliono realizzare quello che dicono a spese della popolazione originaria in Palestina, ammazzando piano piano la gente. Quello che succede a Gaza è una dimostrazione lampante che vedono tutti, anche i ciechi”.

