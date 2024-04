I manifestanti cercavano di raggiungere l'ingresso del teatro San Carlo dove era in corso una festa per il 75esimo anniversario dell'alleanza

Scontri a Napoli al corteo anti-Nato e pro-Palestina fermato dalla polizia in piazza Trieste e Trento. I manifestanti volevano raggiungere l’ingresso del teatro San Carlo dov’era in corso una festa, blindata, della Nato, in occasione del 75esimo anniversario dell’Alleanza Atlantica. La Polizia ha caricato i manifestanti in protesta, per lo più studenti, impedendogli di entrare in piazza e superare via Toledo.

