Scontro tra due bus nel quartiere romano di Monte Mario. Nelle immagini il momento in cui i due mezzi, gravemente danneggiati, vengono rimossi. Uno dei due veicoli ha perso il controllo schiantandosi frontalmente contro il fianco dell’altro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 all’incrocio fra via Vinci e via Castiglioni. Almeno nove persone sono rimaste ferite, tra cui una neonata di pochi mesi.

