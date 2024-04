Timori per possibili ritorsioni di Teheran in seguito al raid sul consolato a Damasco

C’è anche l’ambasciata israeliana a Roma fra le sedi diplomatiche di Israele chiuse nella giornata di venerdì in via precauzionale in seguito alle notizie su possibili ritorsioni iraniane dopo il raid al consolato di Teheran a Damasco. Lo apprende LaPresse da fonti informate. Le stesse fonti precisano che si tratta di una decisione autonoma da parte della stessa ambasciata. La sede diplomatica si trova in via Michele Mercati nei pressi di Villa Borghese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata