Studenti di 'Cambiare rotta' chiedono incontro pubblico alla rettrice

(LaPresse) Proteste degli universitari di ‘Cambiare rotta’ fuori dal Senato accademico della Bicocca, a Milano. Una ventina di studenti ha tentato di irrompere nella sala in cui si svolgeva la riunione, battendo le mani contro la porta, per chiedere alla rettrice Giovanna Iannantuoni un incontro pubblico. Il corridoio e l’ingresso dell’aula sono stati presidiati dalle forze dell’ordine in borghese. Al Senato accademico era stato ammesso un rappresentate degli studenti che chiedono lo stop alla partecipazione dell’ateneo milanese al bando Maeci Italia-Israele, sulla scia di quanto deliberato dall’Università di Torino. A detta dei manifestanti, la rettrice, che è anche presidente della Crui, pur esprimendo solidarietà a Gaza avrebbe spiegato che gli accordi in essere con Tel Aviv non hanno carattere “bellico”, ma di ricerca scientifica e medica.

