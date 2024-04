Gli studenti ricevuti da rettrice UniMi per stop a bando Maeci

Circa una ventina di studenti del collettivo ‘Cambiare Rotta’ sono in presidio presso la sede della Bicocca a Milano per chiedere lo stop all’adesione dell’Università di Milano al bando Maeci con Israele. In questo momento la delegazione è stata ricevuta dalla rettrice Giovanna Iannantuoni a cui nei giorni scorsi avevano inviato una lettera. “Nonostante petizioni promosse sia da studenti che da docenti, presidi sotto Senati Accademici, mobilitazioni partecipate e iniziative di approfondimento -spesso vietate, con atti di vera e propria censura – la risposta alle richieste di far luce e bloccare le collaborazioni con le università israeliane” si legge nella lettera, “tutte queste iniziative sono pressoché cadute nel vuoto, inascoltate”

Senato Accademico dell’Università di Milano Bicocca a cui la rettrice Giovanna Iannantuoni ha ammesso anche un rappresentante dell’organizzazione giovanile ‘Cambiare Rotta’ che chiede lo stop del bando Maeci con Israele. Una esponente dell’organizzazione giovanile, Dalia Abbadi, si è incatenata esponendo un cartello con la scritta ‘UniMib faccia come UniTo. Nessuna partecipazione al bando Maeci. Vogliamo un incontro pubblico’.

