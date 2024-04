Il presidente della comunità ebraica di Roma sulle tensioni negli atenei

“Non c’è dubbio che oggi nelle università ci siano delle tensioni forti. Le università sono molto politicizzate. Ricordo quando pochi giorni fa all’università di Napoli Federico II un’importante giornalista, Maurizio Molinari, è stato bloccato e non gli è stato consentito di parlare in quanto ebreo. Questo non può accadere in un paese civile e in un orgoglio dell’Europa che è l’Italia. Non può accadere”. Il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun ha commentato così le manifestazioni e le iniziative delle ultime settimane nelle università nell’ambito delle contestazioni a Israele e al conflitto a Gaza. Fadlun ha parlato a margine dell’inaugurazione del totem in memoria della Shoah alla stazione di Roma Tiburtina.

