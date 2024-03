Decine di interventi dei Vigili del Fuoco. Non si registrano persone ferite. Allerta arancione in Lombardia

Maltempo in tutto il Nord Italia. Nella notte fra sabato e domenica la pioggia ed il vento ha messo a dura prova i Vigili del fuoco di Biella e dei distaccamenti volontari di Cossato e Ponzone. Una decina gli interventi di cui piante cadute sulle carraggiate, tegole smosse, allagamenti di cantine e qualche canala di abitazioni staccata. Poco prima di mezzanotte in corso Risorgimento a Biella, si è abbattuto un albero su di un’auto parcheggiata senza coinvolgere persone. Si è provveduto a tagliare con le motoseghe, la pianta caduta, mettere in sicurezza, transennare e delimitare la zona. Sul posto anche i Carabinieri .

Circa 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando del Verbano-Cusio-Osso,a a cause delle intense precipitazioni che dalla serata di ieri hanno colpito la provincia. Dieci squadre della Sede Centrale, distaccamento di Domodossola, i volontari di Stresa, Varzo e Omegna sono intervenute nel territorio dell’Ossola principalmente per allagamenti, e piccoli smottamenti. Una colata di pietre e fango ha invaso la strada statale numero 549 di Macugnaga al km 8+800 nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due auto. La strada al momento risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni anche per i mezzi in emergenza. Attualmente stanno operando due squadre, una del distaccamento di Domodossola e una del distaccamento volontario di Macugnaga. Sul posto i Carabinieri, il sindaco di Calasca Castiglione e i tecnici Anas. Non si hanno notizie di persone coinvolte dal Maltempo.

Allerta arancione in Lombardia

La vasta area depressionaria, presente sull’Europa occidentale, sta determinando un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili sul nostro Paese, che causano precipitazioni diffuse ed abbondanti al nord, specie sui settori occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 31 marzo, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla sull’intero territorio di valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, su alcune aree di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.

