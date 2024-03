Sarebbero un uomo di 50 anni e una donna di 49. La piccola era in auto con la madre e il fratello

La procura della Repubblica di Velletri ha iscritto sul registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale aggravato, due persone coinvolte nello schianto avvenuto giovedì pomeriggio in via Pontina Vecchia nel comune di Ardea, in provincia di Roma, in cui è morta una bimba di 8 anni. Secondo quanto apprende LaPresse, i due indagati sarebbero un uomo di 50 anni di nome G. M. e una donna di 49 anni, C.M. Il 50enne è un meccanico che era alla guida della Mercedes 220 che si è scontrata frontalmente con l’automobile su cui viaggiava la bambina deceduta con la madre e il fratello, mentre l’altra donna indagata era alla guida della Lancia che non avrebbe rispettato in segnale di stop.

