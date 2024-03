Al lavoro le unità cinofile e gli artificieri

Polizia e Carabinieri a lavoro per chiudere e bonificare l’area di fronte al Colosseo in vista della Via Crucis per il venerdì santo con Papa Francesco. Al lavoro le unità cinofile e gli artificieri per transennare la zona circostante all’Anfiteatro Flavio dove si raduneranno alle 21 i fedeli per il rito.

