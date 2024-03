I genitori di Edoardo Galli raccontano l'incontro con il figlio alla Stazione Centrale

“Alle 8 mia moglie mi ha detto che era tranquilla e oggi quando abbiamo riabbracciato Edoardo ci ha detto che proprio a quell’ora aveva comprato il biglietto per tornare a casa“. Così Alessandro Galli racconta l’incontro col figlio Edoardo, il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico, in provincia di Lecco, e ritrovato venerdì mattina alla Stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa. “Un legame forte. Un’emozione enorme“, aggiunge la mamma Natalia: “Adesso è tornato da me. Ci siamo abbracciati a lungo“. A riconoscerlo una coppia di viaggiatori che ha immediatamente avvisato il personale di Fs e successivamente la polizia.

