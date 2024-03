Gli altri 44 migranti a bordo invece sono stati salvati

Una bambina di circa 15 mesi risulterebbe dispersa in seguito ad un naufragio che si sarebbe verificato nelle vicinanze delle coste di Lampedusa, stanotte. Il barchino a bordo del quale viaggiava la piccola, insieme alla madre, aveva a bordo circa 44 persone, era partito da Sfax in Tunisia. Nel corso del naufragio però la bambina, secondo le testimonianze, sarebbe scivolata dalle braccia della madre e sono adesso in corso le ricerche. Gli altri 44 migranti a bordo invece sono stati salvati.

