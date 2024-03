Il 16enne ha preso un treno da Morbegno (Sondrio) giovedì scorso ed è sceso nel capoluogo lombardo. Stop alle ricerche in montagna

Hanno dato esito negativo e quindi sono state provvisoriamente sospese le ricerche sulle montagne tra Casargo e Colico di Edoardo Galli, il 16enne del lecchese di cui non si hanno più tracce da giovedì scorso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, c’è infatti la “fondata certezza” che il ragazzo sia sceso a Milano Centrale alle 9.50 del 21 marzo, giorno della scomparsa, da un treno preso alla stazione di Morbegno (Sondrio), comune in cui frequenta il liceo scientifico. Sono queste le ultime informazioni – secondo quanto apprende LaPresse – a disposizione della Prefettura di Lecco, che coordina le ricerche. Le indagini, adesso, stanno cercando di ricostruire i movimenti di Edoardo da Milano, in particolare sul possibile utilizzo da parte del giovane dell’Alta Velocità o di autobus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata