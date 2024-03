I fatti sono avvenuti poco prima delle 10 del mattino in via Sforza

Incidente stradale lunedì mattina poco prima delle 10 a Milano, in via Sforza, dove una moto ha investito un pedone, una donna di 51 anni, che per l’urto è finita addosso al bus che si stava fermando. Secondo quanto si apprende, il motociclista si è poi rialzato in autonomia, mentre la donna è stata soccorsa e portata in codice giallo al vicino Policlinico. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata