Lo stop del personale del gruppo FS terminerà alle 21

È in corso dalle 21 di ieri, sabato, lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Al momento sono diverse le cancellazioni che si registrano nelle principali stazioni della rete ferroviaria nazionale, in particolare a Bologna, uno dei principali snodi della circolazione ferroviaria nazionale. Trattandosi di giornata festiva non sono previste le fasce di garanzia regolamentate per i giorni feriali. Lo stop terminerà alle 21. Per informazioni sul traffico in tempo reale è consigliabile consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Le cancellazioni potrebbero però avvenire anche in prossimità dell’orario di partenza.

