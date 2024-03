Operazione dei carabinieri di San Lorenzo in Lucina

Operazione dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, che hanno notificato un’ordinanza – emessa dal gip presso il Tribunale di Roma – che dispone misure cautelari nei confronti di 8 indagati, di cui 4 arresti e 4 obblighi di presentazione in caserma, in relazione al maxi furto da 800mila euro avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023 in una gioielleria di via Bocca di Leone a opera di quella che fu soprannominata ‘banda del buco‘.

L’indagine dei Carabinieri, durata circa 3 mesi, è partita dopo il furto ‘da film’ commesso mediante un buco aperto nel muro, attiguo al negozio, con conseguente effrazione della cassaforte che vi era dentro, contenente gioielli per un valore complessivo di circa 800mila euro, mediante servizi dinamici e attività tecniche di geolocalizzazione e intercettazione telefonica.

L’inchiesta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle responsabilità di 3 uomini in merito al furto, in concorso, nella gioielleria. Di questi, 2 sono finiti in carcere perché ritenuti autori materiali, che avrebbero praticato un buco nella parete confinante aprendo la cassaforte con la fiamma ossidrica, e uno finito ai domiciliari, perché avrebbe avuto mansioni da palo.

