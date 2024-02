Rapinavano gli uffici postali

Grazie all’operazione ‘Pascià’ la polizia ha arrestato 6 persone smantellando così la ‘banda del buco‘ ritenuta responsabile di rapine in uffici postali di Roma e provincia. Gli agenti della polizia della squadra mobile di Roma e del Centro operativo sicurezza cibernetica del Lazio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone accusate di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine negli uffici postali e altre tre di concorso in rapina.

Le indagini, che hanno interessato il territorio di Roma e della provincia, hanno consentito di delineare con precisione i ruoli: il 75enne e il 70enne sono risultati capi e promotori dell’organizzazione, dove il primo svolgeva anche il ruolo di “palo”, mentre il secondo, unitamente al 66enne, eseguiva materialmente le rapine. Nel corso dell’attività investigativa, è emerso come gli altri indagati in concorso avevano altre mansioni: un uomo di 68 anni si occupava della riproduzione di chiavi per poter accedere agli Uffici Postali o a locali attigui dove poi, altri due, rispettivamente di 53 e 50 anni, provvedevano a praticare fori per poi consentire ai complici di accedere all’interno delle filiali da colpire

