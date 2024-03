Lo ha detto a LaPresse un portavoce del ministero degli Esteri tedesco

Il governo tedesco continuerà a finanziare le ong che operano nel Mediterraneo per il salvataggio civile dei migranti in mare. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del ministero degli Esteri della Germania. “Il ministero degli Esteri sta attuando il mandato del Bundestag di promuovere il salvataggio civile in mare con progetti a terra e in mare”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che “i finanziamenti sono previsti anche per gli anni dal 2024 al 2026” e che “i fondi corrispondenti – un importo massimo di finanziamento di 2 milioni di euro per il 2024 – sono messi a disposizione nel bilancio del ministero degli Affari esteri”. Per quanto riguarda l’anno in corso, “il ministero degli Esteri deciderà a tempo debito sul finanziamento di progetti concreti nel 2024”, ha detto ancora il portavoce.

