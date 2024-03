Immagine d'archivio

A bordo 90 passeggeri, che sono stati evacuati: nessuno è ferito in maniera grave

Incidente ferroviario alle 5.35 del mattino di venerdì all’altezza della stazione di Treviglio Ovest, in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende, un treno proveniente da Bergamo e diretto a Milano Centrale avrebbe urtato un carrello abbandonato sui binari. Indagini in corso da parte dei carabinieri. A bordo del convoglio erano presenti 90 persone, che sono state evacuate. I passeggeri sono già stati trasferiti su un altro mezzo. Dalle prime informazioni, nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

Ritardi sulla linea

Dopo l’incidente, “la circolazione ferroviaria permane sospesa in prossimità di Treviglio per accertamenti sulla linea”. È quanto si legge sul sito di Rfi, che informa che “è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale” e che i “treni potranno subire limitazioni e cancellazioni e variazioni di percorso su linea via Carnate”. Rfi avverte che è stato “attivato il servizio sostitutivo tra Verdello e Treviglio”.

