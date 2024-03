L'uomo è in gravi condizioni ma fuori pericolo

Travolto in pieno da una macchina, si salva per miracolo. E’ in gravi condizioni ma fuori pericolo un 40enne investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cagliari. Alla guida dell’auto una fisioterapista trentaseienne. Il terribile impatto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E’ l’ennesimo investimento di un pedone a Cagliari, nella solita via Peretti, dove a gennaio ha perso la vita uno studente 15enne mentre attraversava la strada per andare a scuola.

La donna, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso al 40enne, ha detto di essere stata abbagliata dal sole e di non averlo visto. La vittima è un infermiere che lavora all’ospedale Brotzu, dove al momento è ricoverato con numerose fratture.

