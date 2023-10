La tragedia in viale Forlanini. All'arrivo dei soccorritori la vittima era già deceduta. Indagini sulla dinamica

Un uomo di 48 anni è morto stamani, intorno alle 9.30, dopo essere stato investito da un autobus in viale Enrico Forlanini, angolo con via Eugenio Bellosio, a Milano. L’uomo era a piedi quando è stato travolto. Quando i soccorsi di Areu 118 sono giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto la Polizia locale di Milano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’incidente ha coinvolto un autobus di Atm, azienda del trasporto milanese, della linea 175. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’Azienda. “Atm esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore – comunica l’azienda – Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto”.

Investito da autobus mentre svoltava

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito dall’autobus ed è morto. Fabio Buffo, 48 anni, ha perso la vita stamani, intorno alle 9.30, in un incidente stradale in viale Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’autobus dell’Atm, la linea 175, stava percorrendo viale Enrico Forlanini e doveva svoltare a destra su via Eugenio Bellosio. Il conducente dell’autobus ha allargato la traiettoria perché vi era, in carreggiata, una auto in panne, una Volskwagen. Nella manovra ha investito il 48enne.

