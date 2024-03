La pianta è finita su due auto in transito e ha ferito un automobilista in modo lieve

Immagini shock del pino di grosse dimensioni caduto ieri mattina in via Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Asia, nel quartiere dell’Eur a Roma. La pianta è finita su due auto in transito e ha ferito un automobilista in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del IX gruppo Eur, che hanno chiuso il tratto di strada in attesa dei vigili del fuoco.

