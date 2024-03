Immagine d'archivio

Il sindaco aveva lanciato l'appello alla cittadinanza a tenere le finestre chiuse

Incendio in un’azienda a Caravaggio in provincia di Bergamo. Le fiamme sono divampate nella mattinata del 21 marzo e sono state spente, dà notizia il sindaco Claudio Bolandrini sui social, dopo poche ore. “Non si registrano criticità che richiedano ulteriori particolari misure precauzionali”, ha scritto il primo cittadino che in precedenza aveva lanciato l’appello alla cittadinanza di tenere le finestre chiuse. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

