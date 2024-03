Il giovane avrebbe origini nobili piemontesi ma avrebbe vissuto diverso tempo in Spagna

E’ stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e si trova attualmente in carcere Pietro Costanzia di Costigliole, accusato di essere l’aggressore che avrebbe colpito con un machete il giovane ricoverato al Cto di Torino lunedì pomeriggio, nel quartiere Mirafiori Nord. Il giovane avrebbe origini nobili piemontesi ma avrebbe vissuto diverso tempo in Spagna, come lui stesso ha confermato quando è stato fermato ieri, dicendo che pensava che lo fermassero proprio per guai giudiziari che avrebbe nel Paese iberico.

Davanti ai pm il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata