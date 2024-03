Foto dall'archivio

E’ stata arrestata anche la ragazza di Pietro Costanzia di Costigliole, il giovane fermato come presunto aggressore dell’agguato con machete avvenuto lunedì a Mirafiori Nord a Torino e che ha provocato la subamputazione della gamba alla vittima. La ragazza sarebbe estranea ai fatti, ma si trovava nell’albergo della zona Vanchiglia insieme al giovane, quando ieri è stato fermato dalla polizia: sembra che sia stata arrestata per la presenza di sostanza stupefacente nella stanza.

Il giovane, difeso dagli avvocati Paola Pinciaroli e Vittorio Nizza, al momento si trova in carcere, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. Per lui l’accusa è di tentato omicidio. Ha dichiarato che pensava di essere stato fermato per problemi con la giustizia che avrebbe in Spagna, dove ha vissuto lungo tempo. Davanti al pm ieri sera si è avvalso della facoltà di non rispondere.

