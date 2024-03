Flash mob di 'Cambiare Rotta' per la guerra dello Stato ebraico a Gaza

Gli studenti universitari hanno sospeso una seduta del Senato accademico presso il rettorato di Torino come segno di protesta per gli Accordi tra l’ateneo torinese (Unito) e Israele. “Durante l’Israeli Apartheid Week lanciata da BDS portiamo avanti le nostre pretese e la solidarietà incondizionata con il popolo palestinese e la sua resistenza: boicottiamo gli accordi guerrafondai e forieri di stragi e devastazioni che intercorrono fra il nostro ateneo, Israele e le grandi multinazionali della guerra!”, si legge nel comunicato diffuso dagli studenti di ‘Cambiare Rotta’.

“Italia e Israele hanno da più di 20 anni un accordo di cooperazione per la ricerca: quest’anno, il più tragico per il popolo palestinese da molto tempo, il ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Innovazione nel contesto di questo accordo di cooperazione hanno indetto un bando per selezionare e finanziare progetti di ricerca che inevitabilmente contribuiranno alle politiche di apartheid e genocidio sioniste attraverso le nostre università. Come studenti dobbiamo dare battaglia a un’istituzione, come è quella universitaria, pienamente inserita nei meccanismi di esportazione della guerra e di sostegno criminale al regime sionista per salvaguardare gli interessi dell’Occidente attraverso il totale piegamento della ricerca e del sapere verso questi fini, che ingrossano le tasche dei grandi privati della guerra”, conclude il comunicato.

