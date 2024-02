Imbrattato con la vernice rossa un cartonato di Nethanyau e Meloni che si stringono la mano

Oltre tremila persone hanno partecipato al corteo pro Palestina per le vie di Torino. La manifestazione è stata organizzata dal coordinamento Free Palestine, a cui hanno preso parte centri sociali, collettivi studenteschi, l’Associazione palestinesi in Italia, diverse moschee e i No Tav, con lo striscione ‘Valsusa con la Palestina’.

Al termine della protesta è stato imbrattato con della vernice rossa, a rappresentare il sangue, un cartonato di Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu, realizzato dagli studenti.

