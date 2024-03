Erano su una barca di legno che si trovava in condizioni precarie

La nave “Life Support” di Emergency ha comunicato di aver salvato 71 migranti nel Mediterraneo centrale nella sera di sabato 16 marzo. La ‘Life support’ ha captato un sos da un’imbarcazione a circa 30 miglia di distanza. È stata a quel punto inviata una squadra di soccorritori, ma a causa dell’oscurità ci sono volute circa tre ore per localizzare i migranti, ha dichiarato l’associazione. I migranti “erano su una barca di legno, sbilanciata su un lato, che si trovava in condizioni precarie“, ha detto Jonathan Naní La Terra, caposquadra della ‘Life Support’. I migranti, tra cui una donna e tre minori, due dei quali non accompagnati, sono provenienti da Bangladesh, Egitto ed Eritrea. Erano partiti dalla città libica di Tajura, a una dozzina di chilometri da Tripoli. Sono stati salvati dopo circa 24 ore di navigazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata