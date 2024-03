La sera dell'11 luglio 2023 ha esploso 5 colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA

Va a processo il trapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, che la sera dell’11 luglio 2023 ha esploso 5 colpi di pistola nei confronti di due fighter di MMA che gli hanno teso un agguato nel cortile dell’etichetta discografica ‘Milano Ovest’ di via Cusago a Settimo Milanese (MI). La gip di Milano Stefania Donadeo ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dalla pm Daniela Bartolucci per tentato duplice omicidio. Le vittime, Alessandro Maria Rossi, di 25 anni, e Walter Pugliesi 30, rispettivamente di Vimercate e Lodi, sono stati inseguiti dal 24enne che li ha feriti alle gambe. Il giovane è finito in carcere a fine ottobre e poi agli arresti domiciliari accogliendo l’istanza dei difensori, avvocati Marco Campora e Daniele Barelli.

I legali sostengono che avrebbe sparato per difendersi dal raid. Secondo le indagini della squadra mobile gli spari sono stati esplosi “ad altezza d’uomo” con una pistola calibro 9X21 provocando rispettivamente una “lesione da arma da fuoco” con “il proiettile” che ha “sfiorato la coscia sinistra provocando una ustione di II grado” per Rossi, e una ferita alla gamba destra “con foro d’ingresso a livello surale e foro d’uscita a livello gastrocnemio mediale” con 7 giorni di prognosi per Pugliesi. I due si sono presentati nella sede dell’etichetta discografica senza armi o oggetti ‘atti a offendere’ ma indossando dei guanti da motociclista con protezione per le nocche. L’aggressione è da inserire nel contesto della faida tra la ‘Santana gang’ di cui ‘Shiva’ è il leader, e crew rivale ‘SevenZoo’ di San Siro, capeggiata dal trapper Rondo da Sosa, già coinvolto in altre inchieste della Procura di Milano.

