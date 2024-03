Andrea Papi è stato ucciso dall'animale il 5 aprile 2023. All'indomani della tragedia i profili social del ragazzo furono bersagliati

Diciotto indagati per diffamazione via social ai danni della memoria di Andrea Papi, il runner 26enne di Caldes ucciso il 5 aprile dell’anno scorso dall’orsa JJ4 mentre faceva una seduta di allenamento sul monte Peller, in Trentino. La procura di Trento ha chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dai genitori della vittima. All’indomani della tragedia, infatti, i profili social del ragazzo furono bersaglio di decine di prese di posizione violente a difesa degli orsi e contro Papi.

