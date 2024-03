Foto dall'archivio

I sei sono stati fermati dalla Digos mentre avevano bloccato per qualche minuto la strada

Sei attivisti hanno imbrattato con della vernice rossa la strada in piazza della Rovere dove poco distante è in corso un evento a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I sei sono stati fermati dalla Digos mentre avevano bloccato per qualche minuto la strada. La loro posizione è al vaglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata