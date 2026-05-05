Test per Medicina, il Consiglio di Stato respinge gli appelli sul semestre aperto: “Non è illogico”

L’accesso alla facoltà di Medicina continuerà ad avvenire con il semestre aperto: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del Tar del Lazio. Si chiude, dunque, in maniera definitiva, la battaglia legale per la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina, voluta dalla ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini, che incassa una nuova vittoria contro i numerosi ricorsi che erano stati presentati contro il semestre filtro. Nell’ordinanza, i giudici amministrativi di secondo grado (Settima sezione, in sede giurisdizionale) evidenziano che l’accesso a medicina, così come pensato nel suo impianto, “non appare illogico o irragionevole”. Il Tar del Lazio, tra i mesi di marzo e aprile, aveva respinto le domande cautelari sui ricorsi perché il nuovo sistema, messo a punto dal Mur, per superare i test a numero chiuso, non presenta irregolarità. Le prove che gli studenti devono sostenere al termine del semestre filtro non sono semplici test, ma esami universitari coerenti con i corsi seguiti durante il semestre (Chimica, Fisica e Biologia).

Per il Tar il nuovo sistema del Mur non violava la parità tra candidati

Allo stesso modo, il Tar aveva riconosciuto che le modifiche apportate con un decreto dello scorso mese di dicembre alla composizione della graduatoria ampliano l’accesso senza violare la parità tra candidati. Inoltre il tribunale amministrativo aveva ravvisato che le critiche, parte di alcuni dei ricorsi presentati, relativi alla violazione dell’anonimato, risultavano “generiche” o “non supportate da elementi concreti”. Ad aprile, i giudici amministrativi del Lazio avevano bocciato anche il ricorso contro la sede in Albania della facoltà di medicina di Tor Vergata. La denominazione della sede riportata nella piattaforma Universitaly (‘Medicina Roma Tor Vergata Tirana’) indicava chiaramente ed inequivocabilmente la collocazione geografica del corso nella città di Tirana “sicché non appare configurabile alcuna lesione del principio di trasparenza”. La sede di Tirana è stata “legittimamente inclusa nel sistema di accesso e ha concorso, al pari delle altre sedi accreditate, alla formazione della graduatoria nazionale, costituendo una delle opzioni legittimamente selezionabili dai candidati”.