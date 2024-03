Il 59enne risultava ufficialmente un commerciante di olive

Condannato a 9 anni l’autista del boss Matteo Messina Denaro. Il 59enne Giovanni Luppino, quando è stato arrestato lo scorso anno, era ufficialmente un commerciante di olive. L’ipotesi degli inquirenti era che fosse anche uno dei fedelissimi del boss, almeno nell’ultimo periodo, quello di Campobello di Mazara. La procura ha chiesto per lui oltre 14 anni, è stato condannato a 9.

Dalla perquisizione eseguita dai Carabinieri del reparto investigativo nel gennaio 2023 è emerso che Giovanni Luppino era in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18,5 cm, di due cellulari posti in modalità aereo prima di essere spenti. È quanto si leggeva nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Fabio Pilato che ne ha disposto il carcere. All’udienza di convalida, Luppino – che non si è avvalso della facoltà di non rispondere – “ha fornito la sua versione dei fatti palesemente inverosimile”.

I figli di Giovanni Luppino

Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche i figli dell’autista Giovanni Luppino, Antonio e Vincenzo, che sono stati arrestati lo scorso febbraio.

