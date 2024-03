In Val d'Aosta strada interrotta per una frana, allerta anche in Sardegna

Ancora maltempo nel Nord Italia. Tra ieri e oggi il Po ha raggiunto la sua piena in Piemonte e nel Pavese. Lo comunica l’Aipo, prevedendo che il colmo raggiunga le sezioni emiliano-lombarde tra oggi e domani sera e, in seguito, i tratti terminali e deltizi del Po, con valori sopra la prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo), anche in ragione degli apporti di questi giorni da parte degli affluenti emiliani e lombardi. La piena può interessare le aree golenali, quindi si raccomandano comportamenti prudenti.

Nuova allerta meteo anche in Sardegna

Nuova allerta meteo della protezione civile in Sardegna per le prossime 24 ore. Il Maltempo colpirà in modo particolare il settore del nord ovest della Sardegna, che continuerà a essere interessato da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a causa di cumulati deboli sul settore occidentale e settentrionale. L’allerta per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro resterà in vigore sino alle 15 di martedì 12 marzo. Da mercoledì è prevista un’attenuazione dei fenomeni con l’arrivo dell’anticiclone africano con l’arrivo della primavera.

Strada interrotta in Val d’Aosta

In Valle d’Aosta una frana si è abbattuta sulla strada regionale 44 della Valle del Lys al km 2 causando l’interruzione del traffico tra Pont-Saint-Martin e Peloz in località Paris la Grange. Il Comune di Gressoney-La-Trinité invita ad “evitare la zona, muovendosi solo in caso di necessità. Anche il servizio di trasporto pubblico locale – fa sapere il Comune valdostano – risulta al momento interrotto”.

