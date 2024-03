La scultura è stata recuperata dalla polizia locale. In corso le indagini per risalire agli autori del gesto

Divelto nella notte il busto di Anna Magnani da una nicchia in via della Pelliccia, a Trastevere. Sul posto sono intervenuti alcune pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale dell’Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) che hanno immediatamente avviato le verifiche nelle vie adiacenti, riuscendo a recuperare il busto. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto.

