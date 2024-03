La sede diplomatica presidiata da carabinieri in tenuta anti sommossa

Un centinaio le persone scese in piazza in Via Ulisse Aldrovandi, a Roma, davanti all’ambasciata israeliana presidiata dai carabinieri in tenuta anti sommossa. “Siamo qui perché finché continuerà il genocidio del popolo palestinese non smetteremo di criticare ogni pezzo di Israele. Israele è anche la Rai, è anche nelle università e nelle ambasciate. Non smetteremo di protestare contro ogni pezzo di Israele”, ha detto Kareem Tib, palestinese di seconda generazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata