Operazione di polizia, carabinieri e municipale dopo la sentenza definitiva da parte della Cassazione

È in corso lo sgombero della storica villa con piscina confiscata alla famiglia Casamonica in via Flavia Demetria 90, nella disponibilità di Giuseppe Casamonica. Da questa mattina, polizia, carabinieri e municipale stanno eseguendo lo sgombero dopo la sentenza definitiva da parte della Cassazione che ha stabilito la confisca e il passaggio del bene immobile all’Agenzia per i beni confiscati.

