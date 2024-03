Accertamenti irripetibili legati ai 'fratelli di Dio' Sabrina Fina e Massimo Caradente

I ris di Messina nella casa di Sabrina Fina e Massimo Caradente, la coppia arrestata per la strage di Altavilla Milicia, insieme a Giovanni Barreca. Secondo quanto si apprende, i carabinieri staranno ancora a lungo nell’abitazione.

I Ris stanno passando al setaccio la mansarda di via dell’Arancio a Sferracavallo. Gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Termini Imerese riguarderebbero gli spostamenti e la presenza della coppia nell’abitazione della borgata marinara di Palermo. Al sopralluogo nella casa dei ‘fratelli di Dio’, iniziato intorno a mezzogiorno, partecipano anche l’avvocato di Giovanni Barreca, indagato per l’omicidio della moglie Antonella Salamone e dei figli Emmanuel di 5 anni e Kevin di 16. Per il massacro è stata arrestata anche la figlia maggiore di Barreca, di 17 anni.

