L'avvocato Pontenani: "Per 120 pagine si parla di problemi"

“Leggere la perizia fa un po’ specie perché per 120 pagine si parla di problemi, la relazione psicodiagnostica poi non ne parliamo, infatti il perito oggi ha detto che non ne possiamo tenere tanto conto, perché delinea un quadro tragico di questa donna”. Lo ha dichiarato la legale di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se il contesto di scontro con la procura e le accuse alle psicologhe del carcere di San Vittore avessero in qualche modo potuto inquinato la perizia del dottor Pirfo. “Nelle ultime pagine poi incredibilmente la signora Pifferi diventa incredibilmente cosciente sana e consapevole. Approfondiremo”, ha concluso l’avvocato.

