Foto dall'archivio

La vittima è deceduta sul colpo: ha sbandato, poi lo schianto

Un ragazzo di 19 anni è morto questa mattina intorno alle 4, dopo aver perso il controllo dello scooter in via Flaminia all’altezza del sottopasso Euclide all’uscita di Tor di Quinto. Il 19enne era in sella su uno scooter Kymco Agility 125, quando ha sbandato e poi è caduto. La vittima è morta sul colpo. I rilievi sono stati effettuati dal XV Gruppo Cassia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata