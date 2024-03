L'appuntamento dopo la manifestazione finita con le manganellate

Gli studenti tornano in piazza a Pisa oggi pomeriggio. Sono qualche migliaio i giovani attesi oggi pomeriggio per una manifestazione organizzata dagli studenti medi di Pisa, dopo quella dello scorso 23 febbraio, non autorizzata e terminata con le manganellate della polizia. Oggi il corteo si è dato appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele II e dell’iniziativa è stata data comunicazione alla Questura di Pisa nelle scorse ore, specificando che il percorso interesserà il centro storico fino a Piazza dei Cavalieri. La manifestazione è dichiarato essere ‘contro bombe e manganelli’, un chiaro riferimento alla guerra in Palestina da una parte, e della repressione di piazza di cui sono stati vittima dall’altra.

